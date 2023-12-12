Россияне признались, что привыкли накрывать пышный праздничный стол к Новому году

Кроме того, 50% россиян всегда ставят у себя дома елку.

На исследовательской платформе «Кукушка» россияне отвечали на вопросы, связанные с празднованием Нового года. Согласно его результатам, 50% граждан всегда ставят на праздник искусственную елку. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, оказалось, что в новогоднюю ночь 62% респондентов привыкли накрывать пышный стол. Заказывают еду на Новый год лишь 4% опрошенных. Причем в топе любимых новогодних блюд у россиян оказались оливье, запеченная курица/утка/гусь, мандарины, селедка под шубой и икра.

В исследовании отмечается, что 48% россиян встретят Новый год в кругу семьи, с друзьями (11%), со своей второй половинкой (10%), а с коллегами (3%). 17% респондентов признались, что проведут новогоднюю ночь в одиночестве.

Напомним, новосибирские шеф-повара рассказали, что приготовят дома на Новый год.