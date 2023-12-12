В мэрии Новосибирска объяснили отмену 57 маршрутов

В рамках Концепции развития общественного транспорта планируют оптимизировать маршрутную сеть в Новосибирске.

Предложенный проект постановления о планировании регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на период с 2024 по 2028 годы обсудили в мэрии Новосибирска.

Сейчас осуществляется оптимизация маршрутной сети в соответствии с Концепцией развития общественного транспорта. Целью властей является снижение дублирования маршрутов с транспортными средствами малой вместимости.

В мэрии сообщили, что отмену 57 маршрутов будут осуществлять постепенно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маршрутка №8 подняла цену до 50 рублей.