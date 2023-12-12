В Новосибирске днём загорелась квартира

В многоэтажном доме в Новосибирске загорелась квартира.

В паблике “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” появилась информация о том, что в Новосибирской области по адресу улица Объединения, 31/1, загорелась квартира на 3 этаже многоэтажного дома.

По предварительным данным, на место происшествия прибыли пожарные. О пострадавших и причине возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Иркутске супруги ценой жизни спасли детей при пожаре. Во время происшествия мать смогла подвести к окну и сбросить вниз 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Их поймали соседи.