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общество

В Новосибирске появилась карта с ёлочными базарами и катками

Фото: скриншот

Жители Новосибирска по карте могут посмотреть расположение ёлочных базаров и катков.

В департаменте связи и информатизации мэрии сообщили о том, что в Новосибирске появилась карта с ёлочными базарами и катками — её разместили на геоинформационном портале “Мой Новосибирск”.

Теперь жители Новосибирска в разделе “Новый год” смогут найти подходящее место, чтобы найти и приобрести зелёную красавицу на праздник или покататься на коньках всей семьёй.

Сейчас на карте можно увидеть 33 ёлочных базара, 13 катков и 45 хоккейных коробок.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске 14 декабря откроется самый большой каток.

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Валерия Митрохина
Журналист

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