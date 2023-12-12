В Новосибирске температура может опуститься до -45 градусов

Снегопады ожидаются в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о текущих отклонениях от климатической нормы в различных регионах страны. В интервью RT он рассказал, что в Европейской России и Северо-Западном федеральном округе ожидаются снегопады.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Поволжье, Рязанской и Московской областях прогнозируется снегопад, а также усиление ветра и метель.

В Ростовской области и Центральном Черноземье (Белгородская, Липецкая области), ожидается интенсивный снегопад с мокрым снегом.

По словам Вильфанда, такие атмосферные условия обусловлены перемещением воздушных масс из Атлантики в западную часть европейской территории России.

В то время как западные регионы ожидают снегопады, в восточных регионах, включая Заволжье, Урал и Западную Сибирь, продолжаются аномально низкие температуры, на 10-20 градусов ниже нормы. В Челябинской, Курганской и Свердловской областях температура опустится до -40...-42 °C. В густонаселенных районах Западной Сибири, таких как Омская, Томская, Новосибирская, ожидаются морозы до -45 °C, в Красноярском крае — даже до -50 °C, а на западной территории Якутии — до -45 °C.

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