В Новосибирской области выросла сумма налогов за 2023 год

Сейчас наблюдается положительная динамика поступления налогов в бюджеты различных уровней.

В Новосибирской области за январь-октябрь 2023 года отметили рост взимаемых налогов до 95%. Об этом сообщил глава региональной ФНС Геннадий Морозов на «Налоговом форуме».

Он отметил, что положительная динамика также заметна в общем поступлении налогов в бюджеты различных уровней.

По словам Морозова, консолидированный бюджет региона получил прирост на 17,9%, что составляет более 33 миллиардов рублей. В общей сложности в бюджет поступило 217,2 миллиарда рублей. Федеральный бюджет также отметил прирост в 21,9% за десять месяцев.

Отраслевой анализ выявил, что наибольший прирост собираемости налогов отметили в строительной и финансово-страховой отраслях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спрос на рублевые депозиты в ноябре превысил рекорды марта-апреля 2022 г.