В результате столкновения с поездом в Алтайском крае погибло четыре человека

11 декабря машина с новосибирским номером столкнулась с грузовым поездом в Алтайском крае, число погибших увеличилось до четырех человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, в больнице Алтайского края умер четвертый пострадавший от столкновения с грузовым поездом.

Напомним, что 11 декабря около часа ночи в Алтайском крае около села Панкрушиха на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с автомобилем.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, машина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на железнодорожный переезд.

Два человека погибли на месте, двое были доставлены в больницу.

Напомним, что в Новосибирске при пожаре в квартире погибла женщина.