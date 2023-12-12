В России могут обязать режиссеров включать исторические справки в фильмы о криминале

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением обязать режиссеров включать исторические справки в фильмы и сериалы о криминале. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил, что такие художественные произведения вызывают недовольства граждан, а также опасение, что такие фильмы и сериалы могут негативно сказаться на мировоззрении молодых людей, подтолкнуть их к идеям криминального мира.

Однако, по словам Хамзаева, нельзя и отрицать, что посвященные этой социальной трагедии произведения вызывают и интерес у многих миллионов зрителей, что можно видеть по рейтингам снятых ранее и демонстрируемых сегодня кинокартин.

Напомним, режиссёр Никита Михалков вступился за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».