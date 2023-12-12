В сети появились две последние серии «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В Интернете появились две последние серии «Слово пацана», хотя официальная дата выхода — 14 декабря.

Седьмая серия сериала «Слово пацана» официально должна выйти 14 декабря, но видео с приписками DEMO и «ИРИ» уже появились в сети.

В своем личном блоге актер Иван Янковский, известный по роли «Адидас», отреагировал на происшествие и написал: «Кто слил тот чушпан».

Создатели сериала советуют дождаться официального выхода.

Напомним, что Роскомнадзор не выявил нарушений закона в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».