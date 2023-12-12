В Сургуте хирурги удалили семикилограммовую опухоль местной жительнице

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной.

Хирурги Сургутской окружной клинической больницы спасли 57-летнюю пациентку, которая в ноябре 2023 года обратилась к медикам с сильными болями. В итоге у женщины обнаружили и удалили семикилограммовую опухоль. Об этом сообщает ugra-news.

«На УЗИ выявлено большое новообразование. На фоне ампутации матки сформировалась цистаденома, которая выросла от таза до подпечёночного пространства», — уточнили в медицинском учреждении.

Сургутянке провели операцию, она прошла успешно. К счастью, огромная опухоль оказалась доброкачественной. На данный момент пациентка

находится под наблюдением.

Напомним, югорские медики спасли мужчину с крайне низким пульсом.