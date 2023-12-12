Война в Израиле: последние новости и ситуации на Ближнем Востоке к 12 декабря

Израиль, теряющий политические позиции в мире, с новой силой наносит бомбовые и ракетные удары по сектору Газа, уничтожая мирное население.

Соотношение людских потерь у противоборствующих сторон явно перекошено: более 17 700 убитых и около 48 780 раненых в Палестине на 1 200 убитых и более 5 000 израильских раненых.

Клочок земли под названием сектор Газа «тает» с карты мира буквально на глазах – еврейский ЦАХАЛ заходит в Газу с запада и востока, местами уже идут бои в Джабалии и Бет-Лахии. Наземная операция продолжается и в южной части сектора Газа, пишет сетевое издание proslo.ru.

В это же время, по данным на 12 декабря 2023 года, на Западном берегу реки Иордан продолжаются массовые задержания и столкновения палестинской молодёжи с израильскими силовиками, перерастающие в перестрелки, где гибнут люди.

Не стихают взаимные обстрелы ЦАХАЛ и Хезболлы в северной части Израиля (на границе с Ливаном). В ход идут танки, артиллерия, авиация.

На этом фоне и несмотря на заморозку очередного пакета помощи Израилю, Америка выступает против прекращения огня в регионе: «Без победы над ХАМАС Израиль только «увековечит» проблему», открыто заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен (кстати, он выходец из влиятельной семьи американских евреев).