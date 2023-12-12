«Всю родню немедленно выдворить из РФ»: в Госдуме сделали жёсткое скандальное заявление по мигрантам

В настоящий момент Госдума РФ обсуждает законопроект, который не даст возможность мигрантам из Средней Азии переселяться в Россию большими группами.

Проблема в том, что большинство таких переселенцев получает гражданство РФ не как «соотечественники», а лишь из-за наличия у них вида на жительство, который им удается получить без труда. Поэтому парламентарии решили уточнить юридическое понятие «соотечественник». В изменённом виде оно на законных основаниях не позволит переселенцам из ближнего зарубежья переезжать на территорию нашей страны целыми кланами.

Особо остро в прениях при обсуждении этого документа высказался лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов: «Ситуация с преступностью мигрантов требует радикальных мер со стороны государства. Наказание должно быть предельно жёстким. Это не только тюремный срок в рамках уголовного законодательства, но и лишение гражданства с высылкой из России всей семьи, включая близких родственников, братьев, сестёр, двоюродных и троюродных. Выдворять из страны нужно весь «клан», чтобы другим неповадно было. Отмечу, что такие санкции применяются в ряде стран мира, например в Сингапуре», пояснил он свою позицию.

Также депутата волнует, что после получения российского гражданства выходцы из стран СНГ выстраиваются в очередь на получение огнестрельного оружия, а в армию РФ идти служить категорически не хотят. В связи с этим, он предлагает запретить выдачу разрешений на владение огнестрельным оружием, если получивший гражданство мужчина не служил в армии; ввести ответственность для работодателей за преступления, которые совершают мигранты и выдворять из страны родственников и целые «кланы» мигрантов, совершивших преступления.