Жители Новосибирска потратят до 25 тысяч рублей на подарки детям

На Новый год новосибирцы потратят до 25 тысяч рублей на подарки своим детям.

Как сообщает интернет-издательство “АиФ Новосибирск”, большинство опрошенных жителей города планирует уложиться в несколько тысяч рублей на подарки для детей на Новый год, но есть и те, кто готов потратить около 25 тысяч.

Так, например, жительница Новосибирска Анастасия планирует своим детям купить снегокат на колёсах, поэтому на подарок она хочет потратить не более 6 тысяч рублей. А новосибирец Никита хочет подарить своему сыну несколько разных подарков, поэтому на них мужчина планирует потратить более 10 тысяч рублей.

Олеся, мама двух дочек, планирует уложиться в 2,5 тысячи рублей.

В свою очередь, жительница Новосибирска Алина выделила на подарки двум сыновьям около 25 тысяч рублей — младшему она планирует купить игрушки, а старшему более необходимое и серьёзное.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске школьницы собирают подарки для бездомных собак к Новому году.