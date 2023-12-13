27 декабря в перекроют парковку на площади Ленина в Новосибирске

В Новосибирске 27 декабря парковка на площади Ленина не будет работать из-за праздника.
В администрации города сообщили о том, что в Новосибирске с 6 утра будет запрещена парковка по адресу Красный проспект, 25. Ограничения связаны с проведением праздничного мероприятия, посвященного Дню спасателя.
Администрация предупредила водителей руководствоваться указаниями дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.
С 7 до 10 утра будет проходить торжественный развод дежурных смен подразделений ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что парковка на площади Ленина станет платной в Новосибирске.