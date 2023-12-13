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общество

28-летний мужчина в тёмно-зелёных кроссовках пропал в Новосибирске

Фото: Лиза Алерт

В Новосибирске пропал 28-летний мужчина.

Волонтёры отряда “Лиза Алерт” в своей группе социальной сети “ВКонтакте” сообщили о том, что в Новосибирске пропал 28-летний Вячеслав Худовец. Последний раз его видели в Кировском районе 5 декабря.

Особые приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет в синюю куртку, чёрный спортивный костюм и на ногах были тёмно-зелёные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Напомним, что 28 человек пропало в тайге в Хакасии из-за ветра и метели.

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Валерия Митрохина
Журналист

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