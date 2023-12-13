Актер Логинов сравнил себя с Пальто из сериала «Слово пацана»

Актер говорит, что сюжет сериала буквально списан с жизни, ведь он был точно таким же примерным учеником, пока близко не познакомился со школьным хулиганом.

Актер Виктор Логинов, известный как Гена Букин из нового сериала «Букины», рассказал, что его реальная жизнь имеет некоторые схожие черты с персонажем из сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — Пальто.

Логинов подчеркнул, что сюжет нового сериала взят прямо из жизни, так как он сам был примерным учеником до того момента, как познакомился со школьным хулиганом.

По словам актера, после этого знакомства его жизнь резко изменилась. Он оказался втянутым в уличные разборки. Несмотря на это, Логинов подчеркнул, что никогда не перешагивал черту и не занимался воровством.

«Разбитые губы, разбитые кулаки. Я получал по голове, я бил сам. С меня снимали часы. Сам я никого никогда не грабил, честно скажу. Но бил, было такое дело. Я жил в Кировском районе Кемерова, и там от этого невозможно было остаться в стороне. Но перед Богом и людьми я честен: я никогда ничего ни у кого не отжимал. А у меня отжимали», — сказал Логинов.

Премьера сериала «Букины» запланирована на 18 декабря. Его покажут на телеканале ТНТ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Роскомнадзор завершил проверку сериала «Слово пацана».