Директор школы в Омске запретила вешать табличку с именем ветерана СВО

В мэрии города отреагировали на обращение.

Директора омской школы №87 обвинили в том, что она запретила установить доску с именем ветерана СВО. Видеообращение к мэру города Сергею Шелесту записали сослуживцы погибшего в бою Алексея Ямщикова.

По словам бойцов, предложивших установить мемориальную доску на стене школы, они согласовали эту инициативу в администрации Ленинского округа, Департаменте имущественных отношений и военкомате. Однако директор школы сказал бойцам, что «здесь вам не кладбище».

В ответ на обращение бойцов в мэрии города заявили, что произошло недоразумение. Представители муниципалитета уточнили, что директор школы указала на необходимость собрать пакет документов и представить его в Омский горсовет для принятия соответствующего решения о установке памятной доски.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области в зону СВО отправили оборудование для палаточных лагерей.