Из Новосибирской области в зону СВО отправили оборудование для палаточных лагерей

В Новосибирской области сформировали новую партию гуманитарной помощи для воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Поставка включает в себя четыре автомобиля УАЗ, два квадроцикла с прицепами, шины для машин УРАЛ, УАЗ, КамАЗ, а также разнообразное материально-техническое имущество. Среди поставленных товаров — сетка-рабица, камуфляжная сеть на каркасной основе, тридцать переносных угольно-дровяных печей компактного размера, штыковые и совковые лопаты, топоры и бензопилы.

Эта гуманитарная помощь предназначена для укрепления палаточных лагерей в зоне спецоперации зимой. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства оперативно обрабатывает заявки от воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции и осуществляет закупку необходимых материально-технических средств.

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