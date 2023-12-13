До посёлка Тихий мэр Новосибирска поручил запустить транспорт за два дня

За два дня запустят транспорт до посёлка Тихий — поручение мэра города.

В Новосибирске во время оперативного совещания мэр Анатолий Локоть поручил решить проблему с общественным транспортом до посёлка Тихий.

Ранее жители микрорайона записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину и сообщили о том, что до ближайшей остановки они добираются два километра. Это же обращение заметил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он поставил перед департаментом транспорта и дорожного хозяйства и главой Центрального округа решить проблему как можно скорее. На решение проблемы мэр города дал два дня.

Также Анатолий Локоть отметил, что через два дня он лично проверит, решена ли проблема с транспортом.

Напомним, что в Новосибирске жители посёлка Тихий просят о помощи Президента РФ.