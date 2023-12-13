Эксперты узнали у россиян о их целях и мечтах в наступающем 2024 году

Многие граждане заявили, что хотят увеличить размер своего заработка и научиться ложиться спать до полуночи.

Специалисты Skillfactory и FITMOST провели опрос среди россиян и выяснили, что в новом году 70% граждан мечтают увеличить размер своего дохода, еще 60% хотят освоить новую профессию, а 43% — заниматься спортом несколько раза в неделю. Об этом сообщает RT.

Также в исследовании отмечается, что опрошенные мечтают больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи (по 19% в равных долях), 15% хотят тратить меньше времени на социальные сети и мессенджеры, 14% — перестать есть вредную еду, 12% хотели бы бросить курить.

Напомним, в Новосибирской области аналитики назвали среднюю зарплату в регионе.