Главой криминального мира в Новосибирске назвали вора в законе Олена Пирогова

Олег Пирогов родился 46 лет назад в городе Дукштас в Литве.

Олег Пирогов, известный также как Циркач, стал новым «главой преступной иерархии» в Новосибирской области. Об этом сообщает издание InfoPro54 со ссылкой на источник.

По данным издания, криминального авторитета планируют доставить в СИЗО с целью «успокоить криминальные движения».

Олегу Пирогову 46 лет. Родился в Литве. Он получил свое прозвище с помощью поддельной справки из циркового училища, что позволило ему избежать военной службы.

В 1999 году его осудили за кражу, вымогательство и хранение наркотиков. Он отбыл 9 лет в колонии общего режима. После освобождения Пирогов получил назначение «смотрящим» за Электросталью. Хотел стать вором в законе.

В 2011 году его «короновали» по инициативе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водителю такси вынесли приговор за смертельное ДТП.