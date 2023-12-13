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общество

Инвалидам в Новосибирске пока не разрешили бесплатно ездить по Четвертому мосту

Фото: Группа «ВИС»

Минтранс региона может изменить ситуацию и внести изменения в список.

В Новосибирске инвалидам пока не предоставили право бесплатного проезда по Четвертому мосту через Обь. На данный момент лица с ограниченными возможностями не включены в список тех, кому предоставлены такие льготные условия.

Однако Министерство транспорта региона может изменить текущую ситуацию, внеся соответствующие изменения в список. Представители власти отметили, что окончательное решение примут после ввода моста в эксплуатацию.

Председатель областной организации «Всероссийского общества инвалидов» Игорь Галл-Савальский обещал информировать общественность о любых изменениях в этой ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в школах Забайкальского края могут начать практиковать отказ от гаджетов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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