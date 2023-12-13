В школах Забайкальского края могут начать практиковать отказ от гаджетов

Причем в одном из учебных заведений региона уже практикуют не только уроки без телефонов, но и перемены.

Не так давно Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Однако, чтобы он официально вступил в силу, его должен подписать президент России. Однако в краевом лицее-интернате учащиеся уже научились обходиться без гаджетов не только во время урока, но и на перемене. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Ребята уже просто приходят, им даже не напоминаешь, и сдают. Одиннадцатый класс может сдать и весь день ходить без гаджетов. И когда мы в первый раз сдали гаджеты, дети сказали, мы узнали много нового и интересного. Даже друг о друге. Потому что общение живое, оно намного лучше», — рассказала учитель математики ЗабКЛИ Светлана Ульзутуева,

Как отмечалось выше, в учебном заведении школьники не пользуются гаджетами даже на переменах. Более того, в 2021 году по этой теме ученики защитили проект для научной конференции. Сейчас юные забайкальцы используют телефоны, чтобы проверить расписание или быстро ответить в мессенджере на сообщения от родителей. В остальное время школьники играют в теннис, шахматы и занимаются армрестлингом.

Напомним, новосибирская общественница раскритиковала запрет на телефоны в школе.