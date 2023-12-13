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общество

Космонавт из Новосибирска Кикина получила премию «Герои PEOPLETALK - 2023»

Фото: Роскосмос

Она пятая женщина-космонавт в истории страны.

Вчера, 12 декабря, в Демонстрационном зале ГУМа прошла церемония вручения премии «Герои PEOPLETALK — 2023». В этом году звание лауреата получила космонавт из Новосибирска Анна Кикина.

Она стала пятой женщиной-космонавтом в истории страны, а также является единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Анна также первая россиянка, осуществившая полет в космос на американском корабле, и первая представительница Новосибирска, отправившаяся на Международную космическую станцию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что актер Логинов сравнил себя с Пальто из сериала «Слово пацана».

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Игорь Кириченко
Журналист

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