Локоть оценил возможность участия в следующих выборах мэра Новосибирска

Он не рассматривает варианты работы в новой схеме.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своем отношении к участию в предстоящих выборах главы города. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Он отметил, что в настоящее время не рассматривает варианты работы в новой схеме управления. Локоть подчеркнул, что избрана иная схема управления, требующая, возможно, участия других людей с различными взглядами.

Он отметил, что не готов обсуждать тему своего выдвижения.

«Я не готов рассуждать на эту тему, пока я не рассматриваю для себя каких-то вариантов работы в новой схеме. Избрана иная схема управления, которая требует, наверное, других людей, с другими взглядами», — рассказал мэр.

Градоначальник ответил на вопрос в ходе интервью для холдинга «Сиб.фм Group» — следите за новостями, чтобы не пропустить подробный разговор с мэром Новосибирска об итогах 2023-го года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ветераны труда смогут бесплатно ездить на электричках с начала 2024 года.