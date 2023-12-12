В Новосибирске ветераны труда смогут бесплатно ездить на электричках с начала 2024 года

Для проезда необходимо предоставить соответствующий документ.

С 1 января 2024 года пенсионеры Новосибирской области смогут бесплатно ездить на электричках. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Для того, чтобы воспользоваться льготой необходимо предъявить документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории граждан.

К числу льготных групп относятся ветераны труда региона, ветераны труда и граждане, к ним приравненные на 31 декабря 2004 года. Также право на бесплатный проезд имеют люди, трудившиеся в тылу с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 не менее 6 месяцев, а также награжденные орденами или медалями Советского Союза за самоотверженный труд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы отправили жалобу на медицину на «Прямую линию» с Путиным.