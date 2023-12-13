Новосибирский губернатор исполнит новогодние желания трёх детей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний».

В рамках акции «Елка желаний» губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал исполнить мечты детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Из числа поданных заявок выбрали три желания: Артем из Татарска получит железную дорогу, а Арсений из села Белоярка и Руслан из Куйбышева получат подарки-сюрпризы на предстоящий Новый год. Глава региона самостоятельно выберет подарки, учитывая интересы и возраст каждого ребенка.

В данный момент на официальный сайт поступило около 60 тысяч заявок. Зарегистрироваться и подать свое новогоднее желание можно до 20 декабря.

Дети с ограниченными возможностями, инвалиды, сироты, а также дети из семей военнослужащих также могут присоединиться к инициативе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новогодних праздниках в Новосибирске температура опустится до -38.