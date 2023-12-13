сегодня
13 декабря, 05:06
пробки
0/10
погода
-35°C
курсы валют
usd 90.21 | eur 97.40
сегодня
13 декабря, 05:06
пробки
0/10
погода
-35°C
курсы валют
usd 90.21 | eur 97.40
сегодня 04:00
общество

Новосибирского главу дептранса Васильева могут уволить

Фото: Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса

Первоначально предложили лишить должности Васильева 21 ноября.

На заседании администрации Новосибирска рассмотрели предложение о возможном увольнении главы департамента транспорта мэрии Константина Васильева.

Решение о рассмотрении этого вопроса приняли после рекомендации комиссии по контролю за исполнением полномочий органами местного самоуправления.

Васильева предложили уволить из-за недостаточной эффективности работы департамента, игнорирования рекомендаций депутатов и предоставления недостоверной информации.

Первоначально предложение вынесли 21 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин обратил внимание на плачевное состояние микрорайона Светлый под Новосибирском.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в