Новосибирского главу дептранса Васильева могут уволить

Первоначально предложили лишить должности Васильева 21 ноября.

На заседании администрации Новосибирска рассмотрели предложение о возможном увольнении главы департамента транспорта мэрии Константина Васильева.

Решение о рассмотрении этого вопроса приняли после рекомендации комиссии по контролю за исполнением полномочий органами местного самоуправления.

Васильева предложили уволить из-за недостаточной эффективности работы департамента, игнорирования рекомендаций депутатов и предоставления недостоверной информации.

Первоначально предложение вынесли 21 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин обратил внимание на плачевное состояние микрорайона Светлый под Новосибирском.