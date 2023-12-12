Бастрыкин обратил внимание на плачевное состояние микрорайона Светлый под Новосибирском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело по факту нарушения прав жителей микрорайона Светлый в поселке Октябрьский Новосибирской области.

Местный застройщик приобрел 200 гектаров земли и построил жилые и социальные объекты. Однако не произвел изменения в категории земельных участков.

По информации Следственного комитета, в микрорайоне отсутствует благоустроенная автомобильная инфраструктура, включая дороги, ведущие к образовательным учреждениям. Также отмечается отсутствие уличного освещения. Застройщик не выполняет ремонт коммуникационных систем в школе и детском саду.

Кроме того, поступают жалобы от жителей на изношенность водопроводной системы, что приводит к поступлению грязной воды в жилые дома. Следственный комитет приступил к расследованию ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском дольщики недостроенного дома №11 получат компенсацию.