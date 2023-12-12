Под Новосибирском дольщики недостроенного дома №11 получат компенсацию

Сейчас в регионе решаются проблемы 33 долгостроев.

В Бердске дольщикам недостроенного дома №11 в МК «Сибиряк» выплатят компенсации. Об этом сообщил глава Минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков.

Всего компенсации получит 41 участник долевого строительства. В настоящее время в регионе решаются проблемы 33 долгостроев. Восемь домов в Новосибирске находятся на стадии завершения строительства.

Чтобы решить проблемы с жильем, введены в эксплуатацию дома в микрорайоне Закаменский дом №12 и в городе Обь по улице Калинина. Кроме того, приняты решения о выплате компенсаций еще по 25 долгостроям. В течение 2023 года компенсации уже получили 2 145 дольщиков на общую сумму более 5 млрд рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ипотечный платеж на новостройку в Новосибирске вырос на 24,5%.