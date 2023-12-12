Ипотечный платеж на новостройку в Новосибирске вырос на 24,5%

Средневзвешенный ипотечный платеж за новостройку в Новосибирске вырос с декабря 2022 года по октябрь 2023 года с 33 170 до 41 287 рублей в месяц или на 24,5%.

Для расчета была взята стоимость квартиры площадью 55 квадратных метров при первоначальном взносе 1,5 млн. рублей, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в декабре 2022 года составляла в Новосибирске 4,91%, к октябрю 2023 года рост составил 1,41 п.п. Цена квадратного метра в новостройках города выросла за 10 месяцев, по нашим расчетам, на 7,44%. По данным сайта Домклик цена увеличилась на 7,95%, портала «МИР КВАРТИР» на 7%. В среднем цена квартиры увеличилась с 6,98 до 7,5 млн. рублей», — уточнил эксперт.

Если брать только стандартную льготную ипотеку без учета Семейной, Дальневосточной, ИТ-ипотеки и субсидированной ставки со стороны застройщиков, то средневзвешенная ставка вырастет до 7,97%. В этом случае платеж увеличится еще на 15% до 47 491 рубля в месяц, добавил он. По словам Николаева, при прогнозе ЦБ РФ о снижении ключевой ставки в ближайшем будущем клиенты будут рассматривать вариант аренды, особенно при увеличении первоначального взноса.

Напомним, Новосибирская область попала в топ-10 по числу ипотечных кредитов на человека.