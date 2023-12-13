Под Новосибирском дольщики недостроенного дома №11 в Бердске получат компенсацию

Восемь домов достраивается в Новосибирске.

В Бердске дольщикам, ожидающим завершения строительства дома №11 в жилом комплексе «Сибиряк», выплатят компенсации. Об этом сообщил глава Минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков.

Компенсации получит 41 участник долевого строительства. В настоящее время в регионе решаются проблемы 33 долгостроев, из которых восемь достраивают.

Также собираются ввести в эксплуатацию дома в микрорайоне Закаменский дом №12 и на улице Калинина в городе Обь. Решения о выплате компенсаций приняты для еще 25 долгостроев. В течение этого года компенсации уже выплатили 2 145 дольщикам на общую сумму более 5 миллиардов рублей.

С начала 2022 года количество долгостроев уменьшилось с 124 до 22 к началу 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область попала в топ-10 по числу ипотечных кредитов на человека.