Пожар в Новосибирске на улице Объединения мог возникнуть из-за гирлянды

По предварительной информации, пожар на улице Объединения, в котором погибла женщина, случился из-за некачественной гирлянды.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области, пожар, который произошел на улице Объединения, возник в результате неисправности гирлянды на елке.

12 декабря в социальных сетях появилась информация о том, что в Новосибирской области по адресу улица Объединения, 31/1, загорелась квартира на 3 этаже многоэтажного дома. В результате возгорания, пострадала молодая девушка, получившая ожоги. Ее трехлетний ребенок не пострадал. Спасатели в подъезде обнаружили мужчину и женщину. Мужчину эвакуировали. Он получил медицинскую помощь. Женщина скончалась на месте происшествия.

В данный момент точную причину произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, к возгоранию привела некачественная гирлянда на елке.

Специалисты рекомендуют покупать украшения для Нового года только в специализированных магазинах с сертификатом на продукцию и чеком. Для избежания перегрева и замыкания электропроводки, необходимо выбирать гирлянды с предохранителями.

Напомним, что в Новосибирске приговорили строителя за гибель рабочего в корпусе НГУ.