Против трёх новосибирских предприятий ввели санкции в США

США ввели санкции против трёх новосибирских предприятий.

В пресс-релизе на сайте Министерства финансов США появилась информация о том, что минфин включил в санкционный список три новосибирских предприятия.

В Минфине США отметили, что один новосибирский завод производит оптику и тепловизионную аппаратуру для российской армии, а другое предприятие создаёт тяговые электродвигатели. Также в список попало предприятие, которое торгует грузовиками КамАЗ в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, как санкции влияют на российские авиакомпании.