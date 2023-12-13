сегодня
13 декабря, 16:28
пробки
5/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 90.21 | eur 97.40
сегодня
13 декабря, 16:28
пробки
5/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 90.21 | eur 97.40
сегодня 15:36
общество

Против трёх новосибирских предприятий ввели санкции в США

Фото: freepik

США ввели санкции против трёх новосибирских предприятий.

В пресс-релизе на сайте Министерства финансов США появилась информация о том, что минфин включил в санкционный список три новосибирских предприятия.

В Минфине США отметили, что один новосибирский завод производит оптику и тепловизионную аппаратуру для российской армии, а другое предприятие создаёт тяговые электродвигатели. Также в список попало предприятие, которое торгует грузовиками КамАЗ в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, как санкции влияют на российские авиакомпании.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в