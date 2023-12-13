Психолог Блинова дала родителям советы по мотивации школьников в конце учебного года

Специалист рекомендует дать детям отдохнуть от нагрузок и эмоционально разгрузиться.

Психолог Дарья Блинова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что к концу учебного года школьники сильно выматываются и у них не остается никакой мотивации на исправление оценок. По словам специалиста, в таком случае родителям обязательно нужно дать детям отдохнуть от нагрузок и эмоционально разгрузиться.

«Многие дети уже истощены эмоционально к концу года. И, действенной, мотивации будет разнообразие отдыха по возможности. Давать разгрузку эмоциональной сфере и наполнять ее», — посоветовала эксперт.

Блинова подчеркнула, что для каждого ребенка очень важно поддержка семьи. Поэтому в непросто период можно помочь детям с выполнением домашнего задания и даже поощрить их, добавила она.

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