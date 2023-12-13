Родителям из Новосибирской области теперь доступен сервис “Рождение ребёнка”

Новый сервис “Рождение ребёнка” позволит быстро и удобно оформить документы на детей.

В правительстве Новосибирской области сообщили о том, что в регионе растёт количество услуг, заявление на получение которых теперь можно подать дистанционно.

Жителям региона в этом году стала доступна возможность оформления электронного медицинского свидетельства о рождении ребёнка. Сервис «Рождение ребёнка» позволяет быстро и удобно оформить документы на новорождённого.

Также отмечается, что родители смогут получить на ребёнка свидетельство о регистрации по месту жительства, СНИЛС, ИНН, медицинский полис.

Напомним, что маткапитал на первого ребёнка превысит 630 тысяч с 2024 года.