Стало известно количество общественного транспорта в Новосибирске

В Новосибирске действует 127 маршрутов.

В мэрии Новосибирска рассказали о наличии 127 официально действующих городских маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Из них 86 работают по регулируемому тарифу, включая 14 троллейбусных, 10 трамвайных и 62 автобусных маршрута. Ещё 41 маршрут работает по нерегулируемому тарифу.

Мэрия планирует внести изменения в существующую маршрутную сеть, провести оптимизацию и постепенно заменить транспорт малой вместимости, работающий по нерегулируемому тарифу, на общественный транспорт с большей вместимостью и регулируемым тарифом. Эти изменения внедрят поэтапно до 2028 года. Такой метод приведет к увеличению числа транспортных средств с 1116 до 1437 единиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инвалидам в Новосибирске пока не разрешили бесплатно ездить по Четвертому мосту.