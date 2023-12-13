Стилист из Новосибирска назвала лучшие цвета для новогоднего образа

Стилист назвала три лучших цвета для новогоднего наряда.

Как сообщает “МК в Новосибирске”, стилист Светлана Васильева рассказала местным жителям об актуальных цветах одежды для празднования Нового года. По её мнению, в тренде будут оттенки красного, зелёного и коричневого.

По мнению стилиста, сейчас популярны ярко-красные и розово-красные оттенки. Светлана отмечает, что подобные цвета можно использовать не только в одежде, но и сделать акцент через украшения или обувь.

Особенно выделяет стилист бархат, который находится в тренде, а также пайетки, блестящие перчатки и люрекс.

Тем, кто больше предпочитает зелёный цвет, отлично подойдут изумрудные платья, брюки или юбки. Ещё стилист считает, что лучше выбирать брюки свободного кроя без дополнительных элементов.

Напомним, что новосибирский стилист предложила три варианта на замену шапке зимой.