Суд Новосибирска отменил смягчение наказания Никиты Лазькова

Областной суд отменил постановление о замене неотбытой части наказания на принудительные работы в отношении Никиты Лазькова.

В Новосибирске 13 декабря Первомайским районный суду отменил постановление о более мягком виде наказания осуждённому Никите Лизькову, который на «Мерседесе» сбил телеведущего Антона Лучанского.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в Восьмой кассационной суд общей юрисдикции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что первомайский районный суд Новосибирска заменил наказание Никите Лазькову с реального лишения свободы на принудительные работы.