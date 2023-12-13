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общество проиcшествия

Суд Новосибирска отменил смягчение наказания Никиты Лазькова

Фото: freepik

Областной суд отменил постановление о замене неотбытой части наказания на принудительные работы в отношении Никиты Лазькова.

В Новосибирске 13 декабря Первомайским районный суду отменил постановление о более мягком виде наказания осуждённому Никите Лизькову, который на «Мерседесе» сбил телеведущего Антона Лучанского.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в Восьмой кассационной суд общей юрисдикции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что первомайский районный суд Новосибирска заменил наказание Никите Лазькову с реального лишения свободы на принудительные работы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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