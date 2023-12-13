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общество проиcшествия

Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Фото: wikipedia.org

В последний год своей жизни журналист страдал от тяжелой и неизлечимой болезни.

Сегодня стало известно, что основатель петербургского издания «Фонтанка», журналист и писатель, а также сценарист сериала «Бандитский Петербург» Андрей Константинов ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщили представители «Фонтанки» в своем телеграм-канале.

Коллеги Константинова сообщили, что его смерть произошла дома утром 13 декабря. По их словам, в последний год жизни у журналиста была тяжелая и неизлечимая болезнь. О похоронах сообщат позже.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области разыскивают отца-должника.

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Игорь Кириченко
Журналист

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