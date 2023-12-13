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общество

В Новосибирске неустойку в 261 млн рублей предъявили концессионеру школ

Фото: Pexels.com

За следующий год в регионе планируют открыть 13 школ.

Неустойка за срыв сроков строительства шести школ в Новосибирске, по концессионному соглашению, составит 261 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Эту сумму вычтут из общей стоимости строительства. Дополнительные соглашения подписали, уменьшив стоимость объектов на указанную сумму, представляющую неустойку за несоблюдение сроков строительства. Штрафные санкции начисляются на строителей за каждый день просрочки с ноября.

В следующем году в регионе планируют открыть 13 школ и два детских сада с общей проектной мощностью 9,9 тысячи мест.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске снесут два аварийных дома на улице Крамского.

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Игорь Кириченко
Журналист

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