В Новосибирске снесут два аварийных дома на улице Крамского

В процессе строительства находится многоквартирник на Степной, 162а.

В Октябрьском районе Новосибирска начнется снос аварийных домов №№ 9 и 13 на улице Крамского. Об этом сообщили в мэрии города.

43 человека расселят. В рамках программы по обеспечению нового жилья для пострадавших граждан, власти города приобрели несколько сотен жилых помещений. Планируется переселение на следующие адреса: 99 квартир на улице Бронной, 22; 126 квартир на улице Спортивной, 3; 30 квартир на улице Бородина, 56; а также 109 объектов в Октябрьском и Кировском районах.

Также в процессе строительства находится многоквартирный дом на улице Степной, 162а, куда планируют переселить 197 семей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей.