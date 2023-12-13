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общество спорт

В Новосибирске открыли сезон парковой гимнастики в морозы

Фото: freepik

Новосибирцы в морозы под -40 градусов будут занимаются гимнастикой на улице.

На официальном сайте города Новосибирска появилась информация о том, что сегодня, 13 декабря, в 9:30 в Центральном парке на площадке около сцены состоится открытие зимнего сезона парковой гимнастики. Её проведёт автор программы оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.

Занятия на свежем воздухе будут проходить всю зиму вне зависимости от погодных условий. Участникам при себе необходимо иметь термос с чаем и быть тепло одетыми. Для тех, кто не сможет приходить на гимнастику на открытом воздухе, организуют группу для занятий в зале.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в 2024 году впервые пройдет Кубок России по тхэквондо в Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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