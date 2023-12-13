В Новосибирске потеплеет до -17 градусов

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается потепление. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Холод начнет отступать уже в четверг, 14 декабря, когда температура воздуха днем составит -18...-20 градусов. Ожидается умеренный снег и гололедица.

В пятницу, 15 декабря, вновь похолодает до -21...-23 градусов днем. Осадки прекратятся.

В субботу, 16 декабря, воздух прогреется до -17...-19 градусов днем. Будет небольшой снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новогодних праздниках в Новосибирске температура опустится до -38.