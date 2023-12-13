В Новосибирске появятся остановки с павильонами для отдыха водителей и Wi-Fi

В Новосибирске в ближайшее время появится девять современных и комфортабельных остановок.

По проекту договора, каждый павильон будет иметь длину не более 6,9 метров, ширину — не более 3,31 метров и высоту — не более 3,05 метров. Об этом сообщает «Сибкрай».

Внутри остановок будет освещение с использованием встроенных светодиодных светильников. Также установят скрытую систему кондиционирования и вентиляции воздуха.

Около павильонов не будет торгового оборудования для продажи товаров. Каждая остановка будет оборудована USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также бесплатным Wi-Fi в радиусе не менее 10 метров от павильона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в Маслянинском районе построили новый дом для детей-сирот.