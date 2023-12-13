В Новосибирской области в Маслянинском районе построили новый дом для детей-сирот

В Маслянинском районе реализуются два направления.

В рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области ввели в эксплуатацию новый дом для детей-сирот. Об этом заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Он подчеркнул, что работа в данном направлении является частью широкого комплекса мер по обеспечению жильем льготных категорий граждан.

Колмаков отметил, что в Маслянинском районе реализуются два основных направления: строительство домов для детей-сирот и служебного жилья. В 2023 году на первичном рынке приобрели 13 квартир, предназначенных для представителей бюджетной сферы, таких как учителя и врачи.

В частности, в селе Пеньково купили две квартиры в уютном двухквартирном доме. Они предназначены для учителей местной школы. Кроме того, завершили строительство 4-квартирного дома для детей-сирот в самом Маслянино, который ввели в эксплуатацию 6 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске снесут два аварийных дома на улице Крамского.