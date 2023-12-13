В Новосибирске приговорили строителя за гибель рабочего в корпусе НГУ

Советский районный суд Новосибирска приговорил директора строительной компании: Валерию Домогатскому дали принудительные работы за гибель рабочего при ремонте учебно-спортивного комплекса НГУ.

Трагедия в учебно-спортивном комплексе НГУ произошла около года назад. Валерий Домогатский руководил ремонтными работами в учебно-спортивном комплексе. В его обязанности входило обеспечить безопасность для рабочих на лесах, которые располагались на большой высоте.

«Отсутствовали переходы с ярусов на другие яруса, отсутствовали места для подъема и спуска работников, отсутствовал сплошной настил на ярусах, отсутствовали места для крепления карабина страховочной привязи, отсутствовали защитные ограждения, кроме того, Домогатский В.И., по мнению следствия, не обеспечил непрерывный контроль со стороны ответственного исполнителя работ за работой членов бригады, а также контроль за выполнением и соблюдением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ, также не обеспечил контроль за обеспечением требований охраны труда при работе на высоте, в результате чего работник упал с высоты 8, 147 метра», — рассказали в Советском районном суде.

Упавший с высоты рабочий получил тяжкий вред здоровью и вскоре скончался от травм. Руководителя работ Валерия Домогатского обвинили по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Строителю грозило до пяти лет лишения свободы. 12 декабря Советский районный суд поставил точку в этом деле.

«Назначенное Домогатскому В.И. наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 2 года, с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, а также контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ на срок 2 года»,

- вынес приговор суд Советского района.

Что касается компенсации на смерть кормильца – этот вопрос будет решаться уже в рамках гражданского судопроизводства. Само наказание также ещё может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Также напомним, что в этом году продолжается строительство второй очереди кампуса НГУ мирового уровня. Сдача части объектов планируется уже в 2024 году.