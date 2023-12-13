В Новосибирской области отремонтируют дорогу между Академгородком и Каменушкой

Дорогу между Академгородком и Каменушкой должны отремонтировать в следующем году в Новосибирской области.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что Новосибирский район объявил конкурс на ремонт дороги между Академгородком и Каменушкой, который запланирован на следующий год.

Как сообщается на сайте, победитель должен отремонтировать 11 тысяч 750 квадратных метров дороги «Академгородок – Каменушка», а также дороги «К-19Р» – санаторий Березка» и «Пашино – Новосибирск – «М-53».

Ремонт запланирован на лето 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что за 302 миллиона отремонтируют 7 километров Ордынского шоссе под Новосибирском.