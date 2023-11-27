За 302 миллиона отремонтируют 7 километров Ордынского шоссе под Новосибирском

7 километров Ордынского шоссе отремонтируют за 302 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, в Новосибирской области планируют отремонтировать 7 километров трассы до Павлодара за 302,7 миллиона рублей.

Подрядчик должен заменить покрытие из асфальтобетона, установить дорожные знаки, сигнальные столбики, сделать разметку с термопластиком и укрепить обочины.

Подать заявки можно до 11 декабря этого года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске дорогу на Богаткова обновят только после завершения ремонта теплотрассы.