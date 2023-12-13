В Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину

Локомотивная бригада подала сигналы, а также применила экстренное торможение.

Сегодня, 13 декабря, в районе остановочного пункта 92 километр Западно-Сибирской железной дороги пассажирский поезд сбил мужчину, находившегося в колее железнодорожных путей под Новосибирском. Пострадавший не заметил приближающийся состав из-за наушников. Он скончался на месте происшествия.

Локомотивная бригада подавала сигналы и применила экстренное торможение. Тем не менее, из-за малого расстояния не удалось избежать наезда. В настоящее время следователи Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за ДТП с троллейбусом пострадали 4 человека.